موريتانيا.. السلطات تمنع تنظيم مهرجان للمعارضة

منعت السلطات الموريتانية مساء اليوم الثلاثاء، تنظيم مهرجان للائحة التناوب الديمقراطي المعارضة، المنافسة في انتخابات المجلس الجهوي بنواكشوط، كان من المقرر تنظيمه هذا المساء في ساحة المطار القديم.

وجاء منع تنظيم المهرجان بعد شكوي تقدمت بها شركة النجاح المملوكة لرجل الأعمال الموريتاني محي الدين ولد أحمد سالك، والتي تمتلك مساحة المطار القديم بناء على صفقة سابقة مع الدولة.

وحسب مرشح اللائحة محمد جميل ولد منصور، فإن القائمين على المهرجان ” حصلوا على ترخيص من حاكم مقاطعة عرفات قبل عدة أيام، وحصلوا على موافقته، مضيفا أنهم تفاجأوا بقوة أمنية تزيل كل تجهيزات من ساحة المطار، معتبرا الأمر بأنه “مضايقة”.

وتدخلت قوة أمنية في مكان تنظيم المهرجان، وأزالت تجهيزاته، قبل أن تطلب من الجميع مغادرة ساحة المطار القديم.

وتنافس لائحة التناوب الديمقراطي، التي يتصدرها القيادي في حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية “تواصل” محمد جميل منصور، والمدعومة من قبل بعض الأحزاب المعارضة، في الانتخابات الجهوية، عن مدينة نواكشوط.