موريتانيا.. السلطات توصل مساعدات غذائية لقرية “منكوبة”

وزعت مفوضية الأمن الغذائي الموريتانية اليوم الاثنين، كميات من المواد الغذائية لصالح ساكنة قرية ازرافيه التابعة لمركز عدل بكرو الإداري بولاية الحوض الشرقي.

وكانت صور وأنباء أكدت وجود حالات وفيات بسبب سوء التغذية في مناطق من ولاية الحوض الشرقي، منها قرية ازرافية، وأثارت صور نشرت من القرية الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، و حذر المدونون من الخطر الذى يتهدد القرية باعتبارها “منكوبة” ، ولم ترد السلطات الموريتانية حتى الآن .

وتصل كمية المواد الغذائية الموزعة إلى عشرة أطنان ومائتي كلغ، ويستفيد منها أكثر من ستمائة أسرة .

وكانت بعثة من مفوضية الأمن الغذائي باشرت منذ امس الأحد فى معاينة المواطنين فى قرية “الزرافيات” المتضررين من تبعات الجفاف والهشاشة الغذائية، لأجل تحديدحاجياتهم الاستعجالية.

وحسب بيان صادر عن المفوضية فإنها ستقوم بتنفيذ برامج خاصة لصالح سكان القرية لأجل تحسين ظروفهم المعيشية.

وكان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” المعارض قدم يوم السبت مساعدات غذائية لسكان قرية “ازرافية” .