موريتانيا.. السناتور السابق ولد غده يعلن ترشحه من السجن

أعلن عضو مجلس الشيوخ السابق المعتقل محمد ولد غده، اليوم الخميس ترشحه للإنتخابات النيابية عن طريق اللائحة الجهوية للعاصمة نواكشوط.

وأعلن السناتور المعتقل أنه سيترشح من حزب التناوب الديمقراطي المعارض “إيناد” ، داعيا المواطنين الموريتانيين الشرفاء و الشباب الأحرار للتصويت له ودعمه و مآزرته في تحقيق طموحاته، وفق تعبيره.

و قال ولد غده فى تصريح نقلته صفحته الرسمية على الفيسبوك إنه يطمح لدولة قائمة علي التضحية و التفاني في سبيل المصلحة العامة بدل التملق و التلون و إستغلال النفوذ في سبيل المصالح الشخصية الهدامة ، حسب تعبيره.

وجدد ولد غده التزامه بالمواقف القائمة علي المبادئ الصارمة في قول الحق و كشف الباطل مهما كلفه ذالك من ثمن ، على حد تعبيره

وباشر السناتور المعتقل منذ أكثر من سنة إجراءات الترشح اليوم عن طريق إدارة السجن فى نواكشوط.

واعتقل السناتور محمد ولد غده بعد اتهامه بتقديم “رشاوى ” لأعضاء مجلس الشيوخ ، لرفض التعديلات الدستورية المقترحة من طرف الحكومة ، مادفع بالأخيرة للجوء للاستفتاء الشعبي ، الذى ألغى مجلس الشيوخ .