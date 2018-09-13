موريتانيا.. مياه الأمطار تحاصر سوق “روصو” المركزي

حاصرت السيول ،اليوم الخميس السوق المركزي في مدينة روصو بعد تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة .

ونشرت شرطة المدينة عدة أكياس بلاستيكية محشوة بالتراب وسط الممرات الرئيسية للسوق ، لطمر المياه ، وتمكين المواطنين من المرور عبرها بعد أن حاصرتهم السيول داخل محلاتهم التجارية.

وتم تشكيل لجنة للطوارئ برئاسة والي اترارزه ،وتشمل المؤسسات الإدارية والأمنية للحد من آثار السيول فى المدينة.

وتعاني أحياء واسعة في مدينة روصو من مياه السيول التي تحاصر البيوت وتغمر الشوارع وسط غياب تام للبلدية.

و تشهد بلدية روصو تنافساً محموماً بين الحزب الحاكم وحزب الطليعة في جولة الإعادة من الانتخابات الحالية .