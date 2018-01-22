موريتانيا: الشرطة تفرق احتجاجا لطلاب التعليم العالي

فرقت الشرطة الموريتانية صباح اليوم الاثنين وقفة احتجاجية نظمتها الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات ـ التي تضم عددا من الاتحادات الطلابيةـ أمام مبني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رفضا لمعايير إسناد المنح المالية للطلاب هذا العام.

ورفع المحتجون شعارات تند بالمعايير “المجحفة” التي سيتم بموجبها إقصاء أكثر من 60 فى المائة من الطلاب من مختلف المراحل الدراسية.

ووصف المتظاهرون الإجراءات الجديدة المتخذة بخصوص معايير الحصول على المنح بالنسبة للتعليم العالي، “بالارتجالية”، معتبرين أنها محاوله لتقويض المكاسب الطلابية.

وحسب بيان صادر عن الجبهة الطلابية، فإن هذا النشاط يأتي ضمن مجموعة من التحركات التي تعتزم الجبهة القيام بها، لإجبار وزارة التعليم العالي للتراجع عن قرارها.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أصدرت الأسبوع الماضي قرارا يمنع الطلاب الذين تتجاوز أعمارهم 22 عاما، من الحصول على المنح المالية في مؤسسات التعليم العالي، بدل 25 عاما التي كان العمل جاريا بها في موريتانيا.