موريتانيا.. الشرطة تقتحم أكبر وأقدم أسواق العاصمة

اقتحمت وحدة من الشرطة الموريتانية، فجر اليوم الخميس، أقدم وأكبر سوق في العاصمة نواكشوط، وذلك بعد عدم استجابة تجار لقرار بإخلاء محلاتهم.

وقامت وحدة من الشرطة بالتحرك نحو السوق عند حوالي الساعة الخامسة فجراً، وسيطرت بشكل تام على قلب السوق المركزي، المعروف محلياً باسم « كرش البطرون ».

ومنعت الشرطة التجار في وسط السوق من فتح محلاتهم، بناء على قرار من السلطات التي قررت إخلاء السوق بسبب عدم توفر معايير السلامة في السوق القديم والذي يعاني مبناه من تشققات تهدد بانهياره.

وكانت السلطات الموريتانية قد أجرت دراسة أكدت إمكانية انهيار مبنى السوق المركزي القديم، ولكن التجار في السوق يرفضون هذه الدراسة ويؤكدون أنهم أجروا دراسات أثبتت أن عمليات الترميم التي خضع لها المبنى جعلته أقوى.

وقامت السلطات الموريتانية بتشييد سوق مركزي جديد، غير بعيد من السوق المركزي القديم، وطلبت من التجار الانتقال إليه، ولكن أغلبهم رفض ذلك بسبب ارتفاع أسعار المحلات فيه.

ووجهت السلطات تحذيرات عديدة إلى التجار في منطقة « كرش البطرون » تطلب منهم إخلاء محلاتهم، كما قطعت عنهم قبل ايام التيار الكهربائي.

ويأتي تحرك الشرطة كخطوة أخيرة لإرغام التجار على إخلاء محلاتهم.