موريتانيا: الشرطة توقف عناصر من حركة ” إيرا”

أوقفت قوات الأمن الموريتاني اليوم الاثنين عناصر من مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية “ايرا” غير المرخصة، قبل انطلاق مسيرة كانت الحركة تعتزم تنظيمها بنواكشوط.

وقالت مصادر من الحركة الحقوقية إن الشرطة أوقفت عددا من مناضليها أثناء تحضيرهم للمسيرة المنطلقة من مجمع كلينيك إلى مقر الأمم المتحدة وسط العاصمة.

ووفقا للمصادر ذاتها أغلقت الشرطة الموريتانية الشوارع المحيطة بالمجمع، ومنعت المتظاهرين التحرك مستخدمة الهراوات والعصي و الغازات المسيلة للدموع.

وكانت الحركة تنوى الاحتجاج على ما تصفه الاعتقال التعسفي لسجنائها في بئرأم كرين، و اعتقال السيناتور محمد ولد غده، وآخرين تصفهم بسجناء الرأي.