موريتانيا: الصحف تعود إلى الأكشاك بعد غياب شهر

عادت الصحف الخاصة إلى الصدور في موريتانيا الاربعاء بعد غيابها أكثر من شهر لنفاد الورق لدى المطبعة الوطنية.

واستؤنف الاربعاء بيع “لو كوتيديان دو نواكشوط” الناطقة بالفرنسية واسبوعية “الاخبار” الناطقة بالعربية فى أكشاك العاصمة.

وعادت الثلاثاء صحيفتا “الشعب” الناطقة بالعربية، و”اوريزون” الناطقة بالفرنسية العامتان واللتان طالهما هذا الانقطاع في مخزون الورق لدى المطبعة الوطنية التي تدعمها الدولة.

وأكدت مصادر صحافية أن وزارة المالية قد تدخلت مطلع الأسبوع الحالي لتوفير الاموال اللازمة لشراء الورق وتسوية متأخرات الموظفين في المطبعة .

وكانت الحكومة الموريتانية قد تعهدت بإيجاد حل جذري للأزمة التي تعاني منها المطبعة الوطنية، والتي تسببت في توقف صدور الصحف الورقية في البلاد منذ شهر..