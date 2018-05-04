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موريتانيا.. الطلاب يرفضون نتائج لجنة المنح

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 4 دقائق
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أعلنت  الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات رفضها  المطلق للمخرجات التي تمخض عنها اجتماع لجنة المنح ، والتى تضمنت “إقصاء مئات الطلاب من مختلف التخصصات دون مبرر”.

وأكدت اللجنة فى بيان لها اليوم الجمعة  ، أن انعقاد أي اجتماع للجنة دون إشراك للطلاب وحضور ممثل عنهم هو تجاوز للقانون وإخلال بأبسط معايير الشفافية .

وحملت الجبهة وزير التعليم العالي  والبحث العلمي كامل المسؤولية عن حرمان الطلاب من حقوقهم العادلة، بالإضافة لتبعات الإنفراد والتخبط وسياسة الأبواب الموصدة التي ينتهج ، والتي توشك أن تجرف منظومة التعليم العالي إلى الهاوية، وفق البيان .

وأكدت  على ضرورة وضع حد لمسلسل “المعاناة الطلابية واستنزاف المكتسبات ، بما يضمن تعاطيا جادا يرقى لتطلعات الجماهير الطلابية في الداخل والخارج ، ويستجيب لحل مشاكلهم الأساسية” .

وأكدت تمسكها بخيار النضال الجاد ضمانا للدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات ، داعية الجماهير الطلابية لرص الصفوف والإستعداد للرفض الميداني لإقصاء الطلاب وحرمانهم من حقهم المشروع، حسب البيان .

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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