موريتانيا..الطلاب يستنكرون القمع ويصفون الشرطة ب”الهمجية”

نددت الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات ب”القمع الوحشي الذي تعرضت له المسيرة السلمية التي نظمتها الجبهة الطلابية يوم الخميس الماضي،واصفة تدخل الشرطة ب”الاعتداء الهمجي على متظاهرين عزل مما أسفر عن إصابات بالغة في صفوف الطلاب” .

وقالت الجبهة التى تضم عدة اتحادات طلابية فى بيان لها اليوم الاثنين إن الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، تعرض لكسر في يده ، بالإضافة لإصابة الأمينة العامة للاتحاد المستقل للطلاب الموريتانيين، و إصابات أخرى متفاوتة في صفوف المناضلين زادت على ال10 إصابات استدعت نقلهم للمستشفى لتلقى العلاجات.، وفق البيان.

واستنكرت الجبهة “محاولات وزير التعليم العالي والبحث العلمي حجب الحقائق الواضحة، مؤكدة مشروعية المطالب الطلابية وعدالتها، والتفاف الطلاب حولها بالرغم من ظرفية الامتحانات التي تعم مؤسسات التعليم العالي الوطني”، وفق البيان.

وحمل البيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساته “القمعية” التي يجابه بها مطالب الطلاب العادلة، واستخدامه “للحلول الأمنية” أمام مظاهرات سلمية يهتف فيها الطلاب بحقوقهم ويرفعون خلالها شعارات تنادي برفع الظلم عنهم، على حد تعبيره.

وتطالب الجبهة بصرف منحة شهر يناير للطلاب الممنوحين، مشيرة إلى أن إدارة المنح تقف مكتوفة الأيدي أمام معاناة الطلاب دون أن تقدم أي حلول حتى الآن، رغم الانتقاص الكبير في المنحة الذي أحدثه قرار إدارة المركز الأحادي بصرفها عن طريق الوكالات البنكية، حسب البيان.

ودعا البيان كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية والمدونين الموريتانيين لحضور نقطة صحفية تنظمها الجبهة الطلابية غدا الثلاثاء بمقر اتحاد الطلبة الوطنيين .