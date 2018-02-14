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موريتانيا.. الطلاب يقررون الاعتصام ويجهزون ملفاً حقوقياً

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 42 دقيقة
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أعلنت الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات الطلابية أنها ستدخل فى اعتصام الخميس أمام وزارة التعليم العالي فرضا لتحقيق المطالب الطلابية، مشيرة إلى أنها تجهز لملف حقوقي لإدانة المتورطين فى قمع الطلاب.

وقالت الجبهة خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إنها تجهز لملف حقوقي متكامل لرفع دعوى قضائية على المتورطين فى العنف ، خلال المظاهرت الطلابية الأخيرة.

وأوضح الطلاب أنهم سيطلعون الرأي  العام الوطني عموما والطلابي خصوصا على الواقع المزري الذي يعيش ، تحته الطالب الجامعي بفعل سياسات أحادية متخبطة تهدف إلى مصادرة حقوق الطالب الموريتاني وهدم مكتسباته، وفق تعبيرهم .

ونبه الطلاب  إلى “المشاكل والإختلالات التي تعانيها منظومة التعليم العالي في موريتانيا،  سواء تعلق الأمر بالجانب الأكاديمي أو الإداري أو الخدمي” ، حسب تعبيرهم.

وندد  قياديو  الجبهة بمستوى القمع الوحشي الذي تعرض له المناضلون  من طرف الشرطة في مسيرات الجبهة الأخيرة .

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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