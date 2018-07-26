ألقت « البوليساريو » القبض على خاطفي رجل الأعمال الموريتاني « محمد ولد لفظيل »، نجل عمدة افديرك ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻨﺖ ﺑﺸﺮﺍﻱ، كما عثرت على رجل الأعمال المختطف « وهو في صحة جيدة »، وفق تعبير مصدر عائلي.

ونقل مراسل « صحراء ميديا » عن مصادر محلية قولها إن مقاتلي « البوليساريو » أوقفوا الخاطفين، اليوم الخميس، في منطقة الناحية العسكرية الثانية « اتفاريتي »، شمال- شرق مدينة ازويرات.

كما نقل المراسل عن والدة رجل الأعمال المختطف قولها إن اتصالات وردتها من أقارب لها تؤكد القبض على الخاطفين صحبة الشاب، مشيرة إلى أنه بصحة جيدة.

وكان رجل الأعمال قد اختفى السبت الماضي وتم العثور على سيارة كانت بحوزته خارج مدينة افديرك مركونة وفيها مفاتيحها.

وقالت مصادر خاصة لمراسل « صحراء ميديا » في الولاية إن ولد لفظيل كان مديناً لتجار صحراويين بمبلغ يقدر بحوالي 16 مليون أوقية قديمة.

وأضافت هذه المصادر أن التجار الصحراويين وصلوا إلى مدينة افديرك وطلبوا من ولد لفظيل أن يساعدهم في الوصول إلى شاحنة بضائع متعطلة وسط الصحراء، ما دفعه لاستعارة سيارة رباعية الدفع هي التي تم العثور عليها خارج المدينة.

وتثير قضية اختفاء رجل الأعمال الكثير من الجدل في الرأي العام المحلي بولاية تيرس الزمور، خاصة وأنه نجل عمدة بلدية افديرك.