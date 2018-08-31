موريتانيا.. العسكريون يصوتون في يوم الصمت الانتخابي

توجهت قوات الأمن وأفراد الجيش في موريتانيا، صباح اليوم الجمعة، إلى مكاتب الاقتراع من أجل التصويت في الدور الأول من الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، وذلك يوماً واحداً قبل موعد استدعاء مليون وأربعمائة ألف ناخب موريتاني للتصويت في هذه الانتخابات.

ودخلت البلاد منذ منتصف ليل الخميس/الجمعة في صمت انتخابي أنهى أسبوعين من حملة دعائية شراسة خاضتها الأحزاب السياسية المتنافسة.

وامتدت طوابير عناصر الأمن الموريتاني بزيهم العسكري أمام مكاتب التصويت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، فيما فتحت مكاتب التصويت عند تمام السابعة صباحاً.

وسيمكن تصويت أفراد الأمن وعناصر الجيش اليوم الجمعة، من تفرغهم يوم غد السبت لتأمين اقتراع المدنين يوم غد السبت.

وتجري الانتخابات في موريتانيا وسط منافسة حادة ما بين ستة آلاف مرشح تقدموا من 98 حزباً سياسياً.