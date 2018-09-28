موريتانيا.. اللجنة المستقلة للانتخابات تنهي عقود عمالها

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، اليوم الجمعة، أنها ستنهي عقود جميع عمالها ابتداء من شهر اكتوبر المقبل.

وقال رئيس لجنة الانتخابات، محمد فال ولد بلال، في تدوينة له على الفيسبوك، إنه وقع أمس الخميس، على مذكرة تنهى عقود العمل والتعاون التي تربط اللجنة مع الموظفين والعمال في إدارتها المحلية والمركزية ابتداء من 31 اكتوبر المقبل.

وأضاف ولد بلال، أن قرار إلغاء العقود يأتي لترشيد موارد لجنة الانتخابات، “وتمهيدا لإعادة تنظيم إدارة اللجنة على المستويين المركزي والمحلي، وترتيب بيتها الداخلي في ضوء التجربة الماضية، واستعدادا لتنظيم الاستحقاقات القادمة على نحو أفضل”.