روصو.. المتهمون بتهريب الأدوية يمثلون أمام وكيل الجمهورية

مثل 6 أشخاص من مسيري الصيدليات فى مدينة روصو ،جنوبي موريتانيا ، اليوم الأربعاء أمام وكيل الجمهورية ، للتحقيق معهم بعد القبض عليهم نهاية الأسبوع الماضي ، بتهمة تهريب الأدوية ، فى إطار الحملة التى تشنها السلطات الموريتانية حاليا .

وخاض المسيرون الستة الأسبوع الماضي عدة تحقيقات مع الجمارك ، بعد القبض عليهم ، وتم الاتفاق على جمركة الأدوية المهربة بسعر مضاعف ، كتعويض لهم ، بينما يتم سجنهم شهرا عن الأدوية مجهولة المصدر (لا فواتير لديها).

لكن الشرطة استدعتهم بعد الاتفاق ، وتم تحويلهم إلى وكيل الجمهورية اليوم للنظر فى قضيتهم ، مرة أخرى .

واعتقلت السلطات الموريتانية الأحد الماضي أربعة من ملاك الصيدليات في المدينة، بتهم بيع الأدوية المزورة.

وقامت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الصحة الموريتانية، بإغلاق ست صيدليات، بتهمة بيع الأدوية المزورة، وعدم استيفاء الشروط القانونية لمزاولة العمل.

وجاء إغلاق الصيدليات واعتقال أصحابها، في إطار حملة تفتيش تقوم بها السلطات الصحية، في المدينة الواقعة على حدود مع السنغال.

وكانت لجنة تفتيش شكلتها السلطات الموريتانية بدأت قبل أسبوعين حملة واسعة فى مختلف الصيدليات ، لمعرفة مصادر شراء الأدوية .

وشكلت السلطات الموريتانية لجنة تفتيش عن الأدوية تضم المفتش العام للصحة، ومدير الصيدلة، وقائد الدرك المختلطة، ومدير التحقيقات، ورئيس الرقابة فى الجمارك .