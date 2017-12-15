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موريتانيا: المجلس الأعلى للشباب يكوّن شباب نواذيبو


نواذيبو - صحراء ميديا
الجمعة 15 ديسمبر 2017 - 19:11



موريتانيا: المجلس الأعلى للشباب يكوّن شباب نواذيبو

نظم المجلس الأعلى للشباب، اليوم الجمعة في مدينة نواذيبو، شمالي موريتانيا، تكويناً شارك فيه 40 شاباً من العاصمة الاقتصادية استفادوا من تأطير على إطلاق المشاريع الخاصة.
 
وخلال التكوين دعا المجلس الأعلى للشباب إلى ضرورة التركيز على التخصصات المهنية والأعمال الحرفية وذلك من أجل دخول سوق العمل والحصول على تشغيل.
 
وكان الشباب المستفيدون من التكوين ينتمون لعدة قطاعات وهيئات في مدينة نواذيبو، كما أطلق التكوين بشكل رسمي من طرف والي داخلت نواذيبو وكالة محمد محمود ولد المصطفي.
 
فيما أكد رئيس لجنة دمج وتمكين وتشغيل الشباب والتكوين المهني لمرابط ولد عيسى باب أن هذا التكوين "يرمي إلى تمكين الشباب من القيام بمشاريع خاصة بهم وتعزيز قدراتهم وتسليحهم بالمعارف والمعلومات اللازمة".
 
كما أوضح عضو المجلس الأعلى للشباب أن التكوين يتضمن مرحلة تشمل "متابعة المشاريع وتمويلها بالتعاون مع الشركاء في التنمية"، على حد تعبيره.
 


الكلمات المفتاحية : تكوين, شباب, نواذيبو
 
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استفاد منه 40 شاباً وشابة https://t.co/L5oKy72zw2
Rapatriement de 15.000 immigrés africains depuis la Libye https://t.co/bANVcTVKLv
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