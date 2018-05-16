موريتانيا.. المجلس الأعلى للقضاء يجتمع في دورة طارئة

اجتمع المجلس الاعلى للقضاء اليوم الاربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط باشراف الرئيس الموريتانيرئيس المجلس الاعلى للقضاء محمد ولد عبد العزيز، .

وكان الرئيس ولد عبد العزيز، قد وجه الدعوة الاسبوع الماضي، لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، للاجتماع في دورة طارئة. .

وكشفت مصادر صحراء ميديا أن الدعوة لهذه الدورة، تأتي تزامنا مع تقاعد وشيك لبعض القضاة، في عدد من محاكم البلاد؛ وشغور بعض الغرف على المستوي المحكمة العليا.

وأكدت المصادر التي نقلت الخبر لصحراء ميديا أن “أروقة المحكمة العليا تشهد خلافات حادة بين بعض القضاة، ورئيس المحكمة”.

وبحسب تلك المصادر فإن الدورة الطارئة للمجلس الأعلى للقضاء، من المتوقع أن تقر تحويلات ، كان وزير العدل السابق ابراهيم ولد داداه قد برمجها في الجلسة السابقة، لكن خلافه مع الوزير الاول، حال دون تقديمها للمجلس في دورته العادية السنة الماضية.