موريتانيا.. المجلس الأعلى للقضاء يجري تعيينات في المحاكم

أجرى المجلس الأعلى للقضاء في موريتانيا، اليوم الأربعاء، تعيينات واسعة شملت عددا كبيرا من رؤساء المحاكم والغرف.

وعين المجلس خلال دورة طارئة، القاضي احمد ولد عبد الله وكيلا للجمهورية في نواكشوط الغربية، والقاضي مولاي اعلي ولد مولاي اعلي رئيسا للمحكمة التجارية، والقاضي احمد سالم ولد الماه نائبا للمدعي العام لدي المحكمة العليا، والقاضي محمد فال ولد محمد حرمة مستشارا لدى محكمة الاستئناف.

كما عين المجلس رئيس محكمة السبخة السابق القاضي أحمد ولد البو نائبا للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف، والقاضي محمدو ولد الشيخ، رئيسا للغرفة الجزائية في نواكشوط الجنوبية، والقاضي محمد الأمين ولد باري رئيسا لمحكمة ولاية نواكشوط الشمالية.

وكان المجلس الأعلى للقضاء اجتمع اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط، في دورة طارئة بإشراف الرئيس الموريتاني رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد ولد عبد العزيز.