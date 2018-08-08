موريتانيا.. المستقلة للانتخابات ترفض ترشيح ولد غدة للبرلمان

رفضت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ملف ترشح السناتور السابق محمد ولد غدة لمنصب نائب بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، خلال الانتخابات المقبلة.

وأفادت لصحراء ميديا مصادر من داخل حزب “إيناد” الذي قدم من خلاله ولد غدة ملف ترشحه، أن المستقلة للانتخابات أبلغتهم برفض ملف ترشيح ولد غدة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأضافت المصادر أن قادة المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تجمع سياسي معارض في موريتانيا، الذي يعتبر ولد غدة أحد قادته، سيعقدون في وقت لاحق مؤتمرا صحفيا، لعرض الأسباب التي حدت باللجنة إلى رفض ترشيح ولد غدة، كما سيعلنون مقفهم من ذلك الرفض.

وتعتقل السلطات الموريتانية ولد غدة منذ قرابة العام ،في إطار ماعرف بملف رجل الأعمال الموريتاني المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو.