موريتانيا.. المعارضة تتحدث عن اعتقالات في ازويرات

قال مدير حملة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » حبيب ولد حمديت، في اتصال مع « صحراء ميديا »، إن السلطات الموريتانية في مدينة ازويرات اعتقلت 13 ناشطاً سياسياً ومدونا معارضا.

وأضاف ولد حمديت أن عملية الاعتقال طالت مدونين معارضين وصلوا إلى مدينة ازويرات من أجل ما سماه « توثيق علميات التأثير على الناخبي ».

واستدرك ولد حدميت قائلاً: « غير أن السلطات في المدينة قامت باعتقالهم »، معبرا عن إدانة الحزب لهذا التصرف.

وينافس حزب « تواصل » بالتحالف مع حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد، على المقعد النيابي في مقاطعة ازويرات في الشوط الثاني أمام مرشح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الشيخ ولد باي.

مدير حملة « تواصل » اتهم الحزب الحاكم بما قال إنه « تسخير وسائل الدولة في ازويرات لصالح مرشح ».