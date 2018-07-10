موريتانيا.. المعارضة تتفق على دعم بعضها في الشوط الثاني

وقعت تشكيلات في المعارضة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، على اتفاق يقضي بأن يدعم بعضها البعض في حالة الوصول إلى الشوط الثاني في الدوائر الانتخابية، خلال الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية التي ستنظم فاتح سبتمبر المقبل.

وكشفت مصادر « صحراء ميديا » تفاصيل الاتفاق الذي تضمن نقطتان بارزتان، الأولى منهما تتعلق بالدعم في الشوط الثاني، وتتعلق الثانية بمتابعة ما سموه « الخروقات » التي قد تشهدها الانتخابات.

ويشير الاتفاق إلى أن تشكيلات المعارضة ستشكل لجاناً مختصة وتكلفها بمهمة متابعة ومراقبة الخروقات التي قد تشوب العملية الانتخابية.

ووقع على الاتفاق المذكور كل من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وحزبي تكتل القوى الديمقراطية والتناوب الديمقراطي « إيناد »، وأحزاب اللقاء الديمقراطي والصواب والوطن.

وتطعن المعارضة في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتقول إنه قد تم تشكيلها من دون التشاور معها، وتشكك في شرعيتها وقدرتها على تنظيم الانتخابات.

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