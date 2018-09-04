موريتانيا.. المعارضة تحتج أمام مقر لجنة الانتخابات

نظم قادة أحزاب المعارضة الموريتانية، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في العاصمة نواكشوط.

وقال موفد « صحراء ميديا » الموجود في المقر إن عدداً من قادة أحزاب سياسية نشطة في مختلف أطياف المعارضة حضروا أمام مقر اللجنة.

وفي تصريح للصحافة قال محمد ولد مولود، الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، إنهم يحتجون على عدم وقوف اللجنة أمام انخراط الدولة وعدم حياديتها في الانتخابات.

وقال ولد مولود: « نحن نتنافس مع الدولة واللجنة لم تقم بأي محاولة للحد من هذه المسألة الخطيرة ».

وانتقد تأخر إعلان نتائج الانتخابات، وقال: « في اليوم الرابع ولم نحصل على نتائج حتى الآن ».

وبخصوص الظروف التي جرت فيها الانتخابات، قال ولد مولود: « سنقدم مظالمنا، ونطالب بالتحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع ».

ووجه ولد مولود انتقادات حادة لبعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي، وقال: « بعثة الاتحاد الأفريقي لم تطلع على أي شيء »، مشيراً إلى أنهم التقوا بها، قبل أن يضيف: « لقد نقلنا لهم قلقنا حيال ضيق الوقت وظروف اللجنة ».

ولكن ولد مولود أبدى قلقه من موقف الاتحاد الأفريقي ومدى جدية مراقبته للانتخابات، وقال: « عودنا الاتحاد الأفريقي على دعم النظام ».

وكانت السلطات قد فرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط اللجنة الانتخابية، وذلك تحسباً لوصول قادة المعارضة.