موريتانيا: المعارضة تريد "طرد" عزيز والعودة للديمقراطية

خنق الحريات



الفنانة الموريتانية وعضو مجلس الشيوخ المعلومة بنت الميداح عبرت عن قلقها حيال وضعية حرية التعبير في البلاد، وقالت إنها تراجعت إلى مستوى غير مسبوق.



وقالت بنت الميداح في تصريح لـ"صحراء ميديا" إن تظاهر المعارضة جاء من أجل "استنكار ما يجري في الوطن من اعتداء على الحريات وإغلاق جميع وسائل التعبير التي كان بإمكان أي إنسان التعبير من خلالها عن رأيه".



وأضافت الفنانة الموريتانية أن موريتانيا تشهد مستوى غير مسبوق من "خنق الحريات ومتابعة الناس الذي كان من ضمنهم إعلاميون وبرلمانيون وحقوقيون، على آرائهم الشخصية والسياسية".



وأشارت بنت الميداح إلى أن هذه المتابعات "وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا، وجعلت الجميع يشعر بالقلق ولم يعد هنالك متنفس من أي جهة"، وفق تعبيرها.