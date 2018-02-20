موريتانيا: المعارضة تطلب نشر اتفاق الغاز مع السنغال

طالب زعيم المعارضة الديمقراطية في موريتانيا الحسن ولد محمد اليوم الثلاثاء بنشر الاتفاق الموقع بين موريتانيا والسنغال، حول تقاسم حقل الغاز المشترك بين البلدين.

وقال ولد محمد في تدوينة له على “الفيس بوك” إنه مرتاح للاتفاق الذي وقعته موريتانيا مع السنغال بشأن تقاسم حقل الغاز المشترك بين البلدين، لأنه سيساعد الموريتانيين في معرفة حصتهم من الغاز، بسبب ما سماه “التقاليد الديمقراطية العريقة في السنغال، التي ستجعل الحكومة تعلن للشعب تفاصيل مداخليه”.

وأضاف زعيم المعارضة الموريتانية أن اتفاق موريتانيا والسنغال سيمكن الموريتانيين من معرفة حصتهم في الغاز “بعد أن غيب عنا أخبار معادننا الأخرى” حسب تعبير ولد محمد.