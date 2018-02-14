موريتانيا: المعلمون يحتجون بـ”أطار” للمطالبة بالعلاوات

نظم المعلمون بمدينة أطار اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام الإدارة الجهوية للتهذيب بولاية آدرار شمالي موريتانيا للمطالبة بتحقيق مجموعة من “المطالب الملحة” حسب تعبيرهم.

وطالب المعلمون بالمساواة في علاوة البعد بين المعلم والأستاذ وربطها بالنقاط الجغرافية، وتوزيع قطع أرضية مستصلحة في أماكن مناسبة، ومنح علاوة الطبشور لمديري المدارس الأساسية، “مثل ما هي مقررة لنظرائهم في التعليم الثانوي”.

وقالت النقابة الوطنية للتعليم إن المعلمين توقفوا اليوم عن التدريس في ولاية آدرار “بدأ من الساعة الحادية عشر للمشاركة في وقفة احتجاجية حضرها ما يزيد على مائة معلم رافعين الشعارات المطالبة بتحقيق مطالبهم الملحة”

وأضافت النقابة في بيان صحفي أن الإدارة لم تتجاوب في السابق بالإيجاب مع المطالب التي تقدمت بها النقابة، مؤكدة أنها ستواصل تحركاتها من أجل فرض تحقيق المطالب.