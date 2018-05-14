موريتانيا.. المنتدى يدين مجازر الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين

دان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مجازر الكيان الصهيوني وغطرسته في حق الفلسطينيين العزل المدافعين عن أرضهم ومقدساتهم.

وشجب المنتدي في بيان له اليوم الاثنين “صمت المجتمع الدولي وحكومات العالم الإسلامي، عن إرهاب الكيان الصهيوني و جرائمه في حق المدنيبن والأطفال والنساء، و انتهاكاته الصارخة لحقوق الانسان في فلسطين المحتلة”.

ودعا االبيان الى “تنظيم فعاليات وأنشطة للتعبير السلمي عن التنديد بهذه الجرائم والاعتداءات” .

واستشهد اليوم الاثنين أكثر من أربعين فلسطينيا وأصيب المئات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمعها لمسيرات العودة المنظمة بمناسبة الذكرى الـ 70 للنكبة،

وتزامن ذلك مع بدء إجراءت نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.