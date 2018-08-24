موريتانيا.. المنتدى يرفض تصريحات الرئيس حول المأمورية الثالثة

قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض أكبر تجمع سياسي معارض في موريتانيا إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يخطط للإحتفاظ بالسلطة بعد انتهاء مأموريته.

وأضاف المنتدى في بيان له اليوم الجمعة، أن ولد عبد العزيز ” أفصح في خطابه أمام مناصريه في روصو عن الهدف الحقيقي من الحملة المحمومة التي يقوم بها، حيث قال بالحرف الواحد “إن تحقيق المأمورية الثالثة يتطلب أغلبية في البرلمان تمكن من تمرير التعديلات الدستورية”.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت اليوم الجمعة عن الرئيس الموريتاني تصريحات حول، ضرورة الحصول على أغلبية مريحة في البرلمان، تمكن من تمرير التعديلات الدستورية المتعلقة بالمأمورية الثالثة، وذلك خلال لقاء بمدينة روصو جنوبي البلاد جمعه بأطر ولاية ترارزة.

وأشار بيان المنتدى إلى أن “كشف رأس النظام عن نواياه الحقيقية، المتمثلة في الاستمرار في اختطاف السلطة، يحول رهان الاستحقاق الحالي من انتخابات نيابية عادية إلى معركة فاصلة من أجل إنقاذ البلد وتأمين مستقبله”.

ودعا المنتدى “جميع الموريتانيين لتحمل مسؤولياتهم في هذه الاستحقاقات المصيرية، وليحبطوا المخطط الذي يعمل له رأس السلطة من أجل الاستمرار في ارتهان مصائرهم وثرواتهم”.

كما وجه نداء إلى جميع القوى السياسية والوطنية، من أحزاب وتجمعات شبابية ومجتمع مدني ومدونين وشخصيات وقادة رأي، أن يتضامنوا ويجعلوا مصلحة البلد فوق كل الاعتبارات، وليعملوا بجد وحزم من أجل إنقاذ البلد في هذا المنعطف الحاسم من خلال هزيمة لوائح الاتحاد من أجل الجمهورية”.

ويقوم ولد عبد العزيز حاليا بحولة في عواصم الولايات لدعم لوائح الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية والتشريعية والجهوية التي دخلت حملتها الدعائية اسبوعها الثاني.

ويثير النشاط القوي للرئيس الموريتاني في الحملة الانتخابية انتقادات من طرف المعارضة، التي قالت إن موقف الرئيس الداعم للحزب الحاكم يعكس أن « الدولة غير حيادية » في الانتخابات.

ولكن أنصار الرئيس يؤكدون أن الدستور لا يفرض عليه الحياد السياسي، وإنما يمنعه من تقلد مناصب قيادية في الأحزاب السياسية.