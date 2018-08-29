موريتانيا .. المنتدى يندد بمنعه من تنظيم مهرجان انتخابي

ندد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أكبر تجمع سياسي معارض في موريتانيا بمنع السلطات تنظيم مهرجان لإحدي اللوائح المدعومة من أحزاب المنتدى والمنافسة على مستوى المجلس الجهوى للعاصمة.

وكانت السلطات الموريتانية قد منعت مساء أمس الثلاثاء تنظيم مهرجان للائحة التناوب الديمقراطي كان من المقرر تنظيمه في ساحة المطار المقديم، وجاء المنع بعد تقدم شركة “النجاح” المالكة للمطار بشكوي للأمن بخصوص المهرجان.

وقال المنتدى في بيان له أن قرار منع المهرجان “يعبير عن التخبط والارتباك الذي تعيشه السلطة، والذي لن يزيد الموريتانيين إلا إصرارا على هزيمة هذا النظام مهما بالغ في أنواع القمع والتهديد والوعيد”.

واعتبر المنتدى أن “الحجة التي تذرع بها النظام لمنع تنظيم المهرجان تعسفية ولا تستند إلى أي أساس قانوني”، مؤكدا استكمالهم لجميع الإجراءات القانونية وحصولهم على ترخيص بتنظيم المهرجان.

وأضاف البيان أن “ساحة المطار ليست كلها ملكا للجهة التي ادعت السلطة أنها صاحبة الرفض أو القبول.. فالدولة قد احتفظت بمساحات معتبرة من هذه الساحة، وبالتالي فالدولة وحدها هي من يتصرف في هذا العقار العمومي”.

منتدى المعارضة دعا “لجنة الانتخابات إلىتحمل المسؤولية الجسيمة التي يحملها لها القانون المنشئ لها حيث يقول في مادته الثانية أن من بين مهامها “رقابة الحملة الانتخابية”، لضمان عدم استخدام الممتلكات العمومية لصالح حملة حزب معين، وضمان العدالة بين مختلف الفرقاء السياسيين، ومساواة الفرص بينهم.”