المعارضة في موريتانيا تنفي التفاوض مع النظام

نفي المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تجمع سياسي معارض في موريتانيا، وجود مفاوضات سرية بينه والنظام حول تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات.

وقال المنتدي في بيان له اليوم الأربعاء “إنه لا وجود لأي اتصالات سرية أو علنية مع السلطة، حول المسار الانتخابي الذي يصر النظام على تسييره بصورة أحادية”، حسب البيان.

وأكد بيان المنتدى على ضرورة تشاور وطني، من أجل تنظيم استحقاقات انتخابية توافقية، لتجنب العواقب الوخيمة على استقرار البلد ووحدته”.

وأضاف المنتدى أن “إصرار السلطة الحالية على التمادي في اختطاف الدولة، واستخدام سلطتها ووسائلها وإدارتها لصالحها ضد الفرقاء السياسيين الآخرين، ستكون له عواقب وخيمة.

وكان المنتدى قد دعا الأسبوع الماضي لتنظيم تشاور وطني وتهدئة الساحة السياسية لخلق المناخ والظروف الملائمة لتنظيم انتخابات توافقية .