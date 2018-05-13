أخبار

موريتانيا.. المنتدي يرفض تشكيل لجنة الانتخابات دون التشاور معه

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 51 دقيقة
0

طالب المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة أكبر تجمع سياسي معارض في موريتانيا، بحل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، رافضا تشكيلها دون التشاور والتنسيق معه.

جاء ذلك على لسان الرئيس الدوري للمنتدي محمد ولد مولود، خلال المهرجان الخطابي الذي أعقب مسيرة نظمها المنتدي مساء اليوم الأحد بنواكشوط.

وقال ولد مولود إن المنتدي، قادر على هزيمة النظام، في الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة، واصفا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بالحزب الفاشل.

وأضاف الرئيس الدوري للمنتدي، أن الحشود التي شاركت في المسيرة هذا المساء، تكشف قوة المنتدي وأنصاره وداعميه.

وتطرق ولد مولود لإضراب الأطباء وحالة الجفاف وارتفاع الاسعار، داعيا السلطات للتدخل بشكل جاد لوضع حد لمعاناة المواطنين.

اظهر المزيد
Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

مقالات ذات صلة

منذ 4 ساعات
55

وزير الدفاع النيجري يؤكد جاهزية قوة مجموعة الساحل

منذ 8 ساعات
222

السلطات الموريتانية تطلق عملية رمضان بالعاصمة نواكشوط

منذ 13 ساعة
332

الاتحاد الأوروبي: موريتانيا سيطرت على الإرهاب والتهريب

منذ يوم واحد
118

المنتخب الموريتاني للشباب يفوز على نظيره الغيني