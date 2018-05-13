موريتانيا.. المنتدي يرفض تشكيل لجنة الانتخابات دون التشاور معه

طالب المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة أكبر تجمع سياسي معارض في موريتانيا، بحل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، رافضا تشكيلها دون التشاور والتنسيق معه.

جاء ذلك على لسان الرئيس الدوري للمنتدي محمد ولد مولود، خلال المهرجان الخطابي الذي أعقب مسيرة نظمها المنتدي مساء اليوم الأحد بنواكشوط.

وقال ولد مولود إن المنتدي، قادر على هزيمة النظام، في الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة، واصفا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بالحزب الفاشل.

وأضاف الرئيس الدوري للمنتدي، أن الحشود التي شاركت في المسيرة هذا المساء، تكشف قوة المنتدي وأنصاره وداعميه.

وتطرق ولد مولود لإضراب الأطباء وحالة الجفاف وارتفاع الاسعار، داعيا السلطات للتدخل بشكل جاد لوضع حد لمعاناة المواطنين.