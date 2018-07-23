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موريتانيا.. المنطقة الحرة تبحث رفع التبادل التجاري مع المغرب

صحراء ميديا منذ 6 دقائق
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بحث رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة، محمد ولد الداف، ظهر اليوم الاثنين مع السفير المغربي في موريتانيا  حميد شبار سبل رفع المبادلات التجارية وتعزيز التعاون مع المملكة المغربية.

وبحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فقد بحث المسؤولان سبل الرفع من التبادلات التجارية والاقتصادية بين المنطقة الحرة في نواذيبو، والمناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة المغربية .

و جرى اللقاء بحضور الأمين العام للمنطقة الحرة وكالة محمد لمين ولد أباه والقنصل العام للمغرب في نواذيبو والمستشار الاقتصادي بالسفارة المغربية.

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صحراء ميديا

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