موريتانيا.. المنطقة الحرة توقع عقدا مع شركة عالمية لتشييد الموانئ

قال رئيس سلطة منطقة انواذيبو الحرة محمد ولد الداف، إنه تم خلال منتدى الاستثمار التوقيع بالأحرف الأولي على عقد تجاري مع إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال تشييد الموانئ .

وأكد ولد الداف خلال مؤتمر صحفي، عقده أمس الثلاثاء، فى اختتام منتدى الاستثمار أن الأشغال ستبدأ في هذه المنشأة قبل نهاية العام الجاري .

وأوضح ولد الداف أن رقم أعمال ميناء نواذيبو تحسن بشكل ملحوظ من مليارين إلى خمسة مليارات من الأوقية الأمر الذي ساهم بشكل كبير في خلق نهضة تنموية في المدينة، وفق تعبيره .

وأكد ولد الداف على أهمية المشاريع التي تم إنجازها في المدينة وانعكاساتها على المواطن والدور الكبير الذى يقوم به منتدي الاستثمار في التعريف بالمنطقة الحرة والفرص التي توفرها.

وأضاف أن تنظيم هذه النسخة يأتى بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى والتى كانت في بدايتها مجرد مبادرة ،لكن الحضور المتميز في النسخة الثانية من منتدى الاستثمار أكد صوابية هذه الفكرة، حسب تعبيره.

ونوه بالحضور الذى شهدته النسخة الثانية من منتدى الاستثمار من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال البنى التحتية المينائية وبعض المستثمرين الأجانب والوطنيين، رغم اقتصار شعاره على ميدان واحد يتعلق بدور الخدمات اللوجستية المينائية لقطاع الصيد ، على حد تعبيره.

وأبرز رئيس السلطة الدور الذي لعبته المنطقة الحرة في المدينة في شتى المجالات الاقتصادية والخدمية وهو ماساهم بشكل كبير في جلب الاستثمار، حيث بلغت الاستثمارات في هذا المجال أزيد من 600 مليون دولار الأمر الذي ساهم في التحسين من ظروف المواطنين عبر خلق أزيد من 1200 فرصة عمل مسجلة لدى مصالح صندوق الضمان الاجتماعي،حسب تعبيره.