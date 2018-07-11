موريتانيا.. المنظمة الشبابية لحزب التحالف تطرد رئيسها

أعلنت المنظمة الشبابية لحزب التحالف الشعبي التقدمي، طرد الرئيس السابق للمنظمة الحسن ولد محمد من جميع مناصبه في المنظمة.

وقال بيان صادر اليوم الأربعاء عن المنظمة الشبابية لحزب التحالف، إن “ولد محمد خرج على النصوص التي تحكم عمل المنظمة والحزب، وعمل على شق صفوف الحزب ونسق مع بعض الأفراد الذين قرروا الانسحاب من الحزب”.

وطالب بيان المنظمة قيادة الحزب، “باتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق النصوص على مسؤولة الشباب في المكتب التنفيذي للحزب”، متهما إياها “بالعمل على إشاعة الفوضى داخل هياكل الحزب، وباتت تنسق مع أطراف أخرى على حساب الحزب وأهدافه الكبري”.

وأعلنت المنظمة أنها لن تتساهل مع أي عضو لا يحترم رموز الحزب وتوجهاته العامة، وستطبق عليه النصوص الخاصة بالحزب.