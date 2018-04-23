موريتانيا.. نقابات تطالب بزيادة علاوات عمال “اسنيم”

اجتمع مسؤولو الفدراليات والمنسقيات الجهوية،في ازويرات، والأمناء العامين في ثلاث مركزيات نقابية،صباح اليوم الاثنين، مع مدير مقر الاستغلال في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”، الذي يمثل إدارة الشركة.

وجاء الاجتماع بطلب من المناديب، بهدف اطلاع الشركة، على موقف النقابات العمالية من قرارات مجلس إدارة “اسنيم” الذي انعقد يوم الجمعة الماضي، وأقر بعض الامتيازات لصالح العمال.

وابلغ المسؤولون النقابيون مدير الاستغلال بالشركة الهادي ولد اعل، عدم رضاهم عن هذه الامتيازات، معتبرين أنها لا تستجيب لطموحات العمال مطالبين بزيادتها، تفاديا للتصعيد.

وقال المدير بالشركة المنجمية، في رده على مطالب النقابيين، إن شركة “اسنيم” لم تحقق أي ربح في العام 2017 ، بسبب الغرامات التي فرضها الزبناء على نوعيات المعدن المصدر، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتصدير ، وانخفاض الإنتاج على مستوي الشركة العام المنصرم، وأكد المدير أنها بالرغم من ذلك أقرت امتيازات للعمال.

ويمثل النقابيون المجتمعون مع إدارة الشركة ثلاث مركزيات نقابية هي اتحاد العمال الموريتانيين، والكنفدرالية العامة لعمال موريتانيا، والكنفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية

وكانت إدارة مقر الاستغلال في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” ابلغت يوم الجمعة الماضي مناديب العمال أن مجلس الإدارة، أقر زيادة الغلاف المالي بمبلغ 100 مليون أوقية قديمة ، ليصبح 600 مليون أوقية قديمة، بدل 500 مليون.

كما اتخذ مجلس الإدارة قرارا آخر بمنح العمال مبلغا تشجيعيا، يساوي علاوة الإنتاج التي استحقها العمال في شهر مارس، وهي علاوة بلغت 27,5% من الراتب.

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