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موريتانيا.. “الهابا” تدعو الأحزاب لاجتماع حول الحملة الانتخابية

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 4 دقائق
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طالبت السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية”هابا”  كافة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية، الحضور لاجتماع في مقر السلطة العليا الخميس المقبل عند الساعة الثانية عشرة.

و يدور جدول الأعمال ، حسب بيان للسلطة ، حول إجراءات الحملة الإعلامية لاستحقاقات 01 و 15 سبتمبر 2018.

وطالب البيان  ممثلي الاحزاب أن يكونوا مصحوبين برسالة من رؤساء أحزابهم تثبت اعتمادهم لدى السلطة العليا لتسيير حملتهم الإعلامية.

وتقرر إطلاق الحملات الدعائية للاستحقاقات الانتخابية الثلاثة يوم 15 أغسطس على أن تختتم فى 30 من نفس الشهر لتجرى عمليات الاقتراع فى الأول من سبتمبر.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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