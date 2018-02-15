موريتانيا: الوزارة الأولى تعزي فى رحيل المستشار ولد أحمد شلله

عبرت الوزارة الأولى فى موريتانيا اليوم عن تعازيها فى وفاة المستشار بديوان الوزير الأول المرحوم سيد امين ولد أحمد شلله يوم أمس الأربعاء بإحدى المصحات الإسبانيا.

وأثنت الوزارة فى بيان على خصال الراحل، منوهة إلى أنه كان مثالا للجد والإخلاص في العمل، وحسن السيرة وطيب المعشر، وحب الخير للناس جميعا.

وأعرب البيان عن مشاطرة ذوي الفقيد أحزانهم في هذا المصاب الجلل، وعن أحر مشاعر العزاء والمواساة، والتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يكرم نزله ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وكان ولد أحمد شلله قد نقل قبل أيام إلى المملكة الاسبانية لتلقي العلاج، على متن طائرة خاصة، مؤجرة من طرف السلطات الموريتانية.

و شغل ولد أحمد شلله إلى حين وفاته منصب مستشار الوزير الأول الموريتاني، كما سبق وأن شغل منصب سفير موريتانيا في دولة مالي، كما تقلد عدة مناصب حكومية من أبرزها مدير الضرائب