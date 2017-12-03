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موريتانيا: الوزير الأول في ضيافة مدون "مصور"


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 3 ديسمبر 2017 - 23:57



موريتانيا: الوزير الأول في ضيافة مدون "مصور"

زار الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين، مساء اليوم الأحد، معرضاً للصور الفوتوغرافية أقامه مدون على "الفيس بوك" يدعى توتاه ولد أحمد.
 
وكان المدون قد اشتهر على الفيس بوك خلال السنوات الأخيرة بصور يلتقطها من العاصمة الموريتانية نواكشوط تظهر بعض المناظر "الجميلة" في العاصمة.
 
وقرر المدون، بإيعاز وتشجيع من جهات حكومية وسياسية، تنظيم معرض في مقر المتحف الوطني تحت عنوان: "مدينة نواكشوط ستون عاماً".
 
وحظي المعرض باهتمام الجهات الرسمية، وتمثل ذلك في حضور الوزير الأول شخصياً محاطاً بعدد من المقربين منه.
 
وقال المدون في تدوينة نشرها على حسابها على الفيس بوك: "شرفني اليوم صاحب المعالي الوزير الأول السيد المهندس يحيى ولد حدمين بزيارة لمعرض صوري حول (نواكشوط ستون عاما)، المقام في المتحف الوطن".
 
وأكد المدون أن هذه الزيارة تعكس "تقدير الدولة لجهودي الشخصية المستمرة منذ سنوات في اقتناء مئات الصور للوطن وللعاصمة نواكشوط"، وفق تعبيره.
 
وأشار إلى أنه حرص خلال التقاطه للصور على "إظهار جمال الوطن والتطور الذي شهده على يد أبنائه عبر الحقب"، وأضاف: "فضلت أن أوزع الأمل وأظهر مكامن الجمال لوطننا والمنجزات بعدسة أردت أن تكون لكل الموريتانيين تمس مشاعرهم بشكل إيجابي"، وفق نص التدوينة.


 


الكلمات المفتاحية : الوزير الأول, صور, فيس بوك
 
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