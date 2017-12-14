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موريتانيا: الوزير الأول يلتقي أمين عام رابطة العالم الإسلامي


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 14 ديسمبر 2017 - 15:46



موريتانيا: الوزير الأول يلتقي أمين عام رابطة العالم الإسلامي

التقى الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين، اليوم الخميس، بالأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد الكريم العيسى، الذي يزور موريتانيا حالياً.
 
وجرى اللقاء في مكتب الوزير الأول بنواكشوط، وحضره الشيخ محمد الحافظ النحوي، رئيس التجمع الثقافي الإسلامي، وهزاع بن زبن بن ضاوي المطيري، سفير المملكة العربية السعودية المعتمد في موريتانيا.
 
وبحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) في برقية إخبارية فإن اللقاء "تناول التعاون بين موريتانيا ورابطة العالم الإسلامي وسبل تعزيزه".
 
ويزور الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي موريتانيا من أجل المشاركة في المؤتمر الدولي للسيرة النبوية في دورته الثلاثين المنظم من طرف التجمع الثقافي الإسلامي.
 
وتنطلق فعاليات المؤتمر الدولي مساء اليوم الخميس، في قصر المؤتمرات بنواكشوط، على أن تختتم فعاليته يوم السبت المقبل.
 


الكلمات المفتاحية : إسلام, حكومة, مؤتمر
 
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