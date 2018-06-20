موريتانيا.. الوزير الأول يلتقي المستشار الأممي لمنطقة الساحل

التقي الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين اليوم الأربعاء بنواكشوط، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة اللساحل ابراهيم اتياو.

ووبحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فقد بحث اللقاء القضايا ذات الإهتمام المشترك، ومجالات التعاون بين موريتانيا والمنظمة الأممية بوجه عام، وفي إطار منطقة الساحل بوجه خاص.

وأنشأت موريتانيا إلى جانب مالي، وبوركينافاسو، وتشاد، والنيجر، قوة مشتركة لمحاربة “الإرهاب” في منطقة الساحل.

وكان تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي قال إن “الدعم اللوجستي الذي تقدمه المنظمة الدولية لقوة مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل، لا يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجه هذه القوة، في ظل “الوضع الأمني المستمر في التدهور” في هذه المنطقة.

وأضاف غوتيريش في تقريره أن “الدعم الأممي المنصوص عليه في قرار صادر عن مجلس الامن الدولي، وفي اتفاق تقني ابرم مطلع العام، بين بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي “مينوسما”، وقوة مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل “يجب أن يتجسد بطريقة أكثر واقعية وملموسة”.