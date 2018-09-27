موريتانيا.. الوزير السابق ولد ارزيزيم يحسم آخر مقاعد نواكشوط

أفادت مصادر خاصة ل”صحراء ميديا” اليوم الخميس ، أن المجلس الدستوري قبل الطعن الذى تقدم مرشح حزب عصبة الموريتانيين من أجل الوطن لنيابيات نواكشوط محمد ولد ارزيزيم ، لينتزع المقعد من مرشح حزب المستقبل سالم فال ولد فال .

ودارت معركة بين الحزبين، داخل أروقة اللجنة المستقلة للانتخابات ، بعد أن تقلص الفارق بينهما ، لأصوات قليلة ، ما أدى بحزب عصبة الموريتانيين للطعن فى نتائج أحد المكاتب فى “توجنين”

حزب عصبة الموريتانيين قال فى بيان توصلت “صحراء ميديا ” بنسخة منه وقتها قال إنه ” بتوجيه مباشر من جهات نافذة عليا أثبتت الوقائع محاولة متعمدة للتلاعب بنتائج الفرز في المكتب 76 بتوجنين بمدرسة ولد لحبيب ، لصالح الحزب المنافس لنا إذ كان الفارق بين لائحة عصبة الموريتانيين من أجل الوطن (عطاء) ولائحة الحزب الموالي في الترتيب ، حصول لائحتنا علي 27 صوتا مقابل صوت واحد 1 للحزب الذي يلينا في الترتيب، وهو ما أهل لائحتنا للفوز في استحقاقات 1 سبتمبر 2018 بفارق 23 صوتا” .

واتهم الحزب فى بيانه نفس الأطراف “بحذف أكثر من مائة صوت من محاضر أخرى نتمسك بها ، وهو ما نعتبره محاولة إصرار ثالثة لمنعنا من الفوز الذي تثبته المحاضر الأصلية ، والتي كانت مصالح اللجنة المستقلة النزيهة قد أكدته لنا باستحقاق” ، وفق البيان.

وأكد الحزب أنه قدم طعنا للجنة المستقلة للانتخابات ، من أجل إعادة التدقيق ، مشيرا إلى محاولة “جهات عليا” منعهم من دخول البرلمان .