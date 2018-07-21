موريتانيا.. الوطني لطلبة موريتانيا ينتخب هيئاته

انتخب الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا في ختام أعمال مؤتمره العام التاسع أمس الجمعة هيئات جديدة لقيادته في الفترة المقبلة.

وأسفرت النتائج النهائية للانتخابات التي أجريت في إطار فعاليات المؤتمر العام التاسع للاتحاد الوطني في الفترة 18/19/20 يوليو 2018 عن انتخاب أمين عام، و مكتب تنفيدي، و مجلس طلابي للاتحاد.

وتولي قيادة الاتحاد في الفترة المقبلة المصطفى سيد أوبك بعد انتخابه أمينا عاما للاتحاذ مع مجلس تنفيذي مكون من عشرة أعضاء.

وتعهد الأمين العام المنتخب بمواصلة السير وفق الخط النضالي الأصيل للاتحاد، مستعرضا أهم المشاكل التي تواجه منظومة التعليم العالي في موريتانيا، مؤكدا أن المكتب التنفيذي الجديد سيبذل قصارى جهده للتغلب عليها .

حضر فعاليات المؤتمر الطلابي ضيوف يمثلون عن الاتحادات الطلابية في المملكة المغربية وتونس والسودان، و ممثلي النقابات العمالية و الطلابية و هيئات المجتمع المدني.