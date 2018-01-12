موريتانيا: اليابان تدعم الأمن الغذائي ب 150 مليون أوقية

وقعت موريتانيا واليابان مذكرة تفاهم تتعلق بمنحة قدرها 150 مليون أوقية في إطار المساعدة الغذائية اليابانية لسنة 2017.

وو قع الاتفاق وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي الخميس في مقر الوزارة بنواكشوط مع سفير اليابان هيسا تسو غو شيميزو.

وأشاد وزير الاقتصاد الموريتاني بهذا الدعم الذى قال إنه “أتي في الوقت المناسب حيث شهدت هذه السنة نقصا حادا في الأمطار أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي والمخزون الرعوي مما قد تكون له انعكاساته على الحالة الغذائية العامة”.

وتدعم اليابان عدة برامج تنموية حيوية في موريتانيا تشمل الصيد والصحة، والتعليم والبيئة، والتكوين المهني، والأمن الغذائي.

وقال الوزير إن الحكومة الموريتانية رصدت 40 مليار أوقية لتنفيذ خطة استباقية لتلافي أي انعكاسات سلبية قد يسببها شح الأمطار.

من جهته، أثنى السفير الياباني على ما وصفها الإرادة الموريتانية القوية في مجال محاربة انعدام الامن الغذائي ،متمنيا “ان يسهم هذا الاتفاق في تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين”.