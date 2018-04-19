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موريتانيا.. انتخاب رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 27 دقيقة
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انتخبت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، القاضي ديدي ولد بونعامة رئيسا لها، والأستاذ عثمان ولد بيجل نائبا للرئيس.

وجاء في بيان للمستقلة للانتخابات أن اللجنة انتخبت خلال جلسة خاصة عقدتها اليوم بمقرها في نواكشوط، الرئيس، ونائبه، “بكل سلاسة وانسجام” حسب تعبير البيان.

وكانت مصادر خاصة ذكرت لـ”صحراء ميديا” أن الأطراف السياسية اتفقت على انتخاب ديدي ولد بونعامه رئيسا للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأضاف البيان أن اللجنة ناقشت بعد انتخاب رئيسها أهمية دورها وحساسية مسؤوليتها، “نظرا لما يقع على عاتقها من أعباء لتأمين المسار الانتخابي بكل شفافية وعدالة خاصة أنها ستبدأ نشاطاتها قي فترة مليئة بالاستحقاقات” حسب تعبير البيان .

وأدى أعضاء لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء أمس الأربعاء، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليمين الدستورية.

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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