موريتانيا.. انتخاب رئيس جديد للمستقلة للانتخابات

انتخب الوزير والسفير السابق محمد فال ولد بلال رئيسا جديدا للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، خلفا لرئيسها السابق القاضي ديدي ولد بونعامة الذي طلب إعفاءه من مهامه.

وبحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية)، فإن عملية الانتخاب جرت الجمعة بإجماع كافة أعضاء لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أو ما يعرف بلجنة الحكماء.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت الخميس الماضي، تعيين ولد بلال، عضوا في لجنة تسيير المستقلة للانتخابات، خلفا لديدي ولد بونعامة الذي طلب إعفاءه من مهامه كرئيس وكعضو بلجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأدى العضو الجديد أمس الأول اليمين القانونية أمام أعضاء المجلس الدستوري، في مقر المجلس بنواكشوط.