موريتانيا.. انتشال جثة مراهق من بحيرة قرب مدينة روصو

انتشلت السلطات الأمنية في مدينة روصو جنوبي موريتانيا، صباح اليوم الاثنين، جثة مراهق من بحيرة “تونكن” الواقعة شرقي المدينة.

وحسب ما أفاد به مراسل صحراء ميديا في المدينة الحدودية ؛ فقد تم العثور على جثة المراهق، في وقت مبكر من صباح اليوم من قبل بعض زوار البحيرة.

وأفاد المراسل نقلا عن مصادر أمنية، أن عملية بحث كانت جارية منذ أيام للعثور على المراهق، الذي أبلغ عن اختفائه منذ يومين.

و تم نقل الجثمان إلى المركز الصحي بالمدينة الواقعة على الحدود مع السنغال، لمعاينته من طرف السلطات المختصة قبل تسليمه لذويه .

وتشهد بحيرة ” تونگن” الواقعة عند مدخل المدينة الشرقي، من حين لأخر حالات غرق مماثلة، خاصة بين الأطفال والشباب من هواة السباحة .

وكان أحد طلاب المعهد العالي للتعليم النكنلوجي ( iset) ، قد عثر عليه قبل عامين غريقا في نفس البحيرة بعد خروجه في رحلة للبحيرة مع بعض زملائه في المعهد .