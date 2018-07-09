موريتانيا..انتهاء الأشغال في أجزاء من مشروع آفطوط الشرقي

أعلن المنسق الوطني لمشروع آفطوط الشرقي احمد زيدان ولد محمد محمود أن الأشغال في الجزأين “واحد وأربعة” من المشروع قد انتهت .

جاءت تصريحات المسؤول الموريتاني مساء اليوم الاثنين خلال زيارة وزير المياه والصرف الصحي يحيى ولد عبد الدايم لسد فم لكليتة بهدف تفقد بعض منشات مشروع آفطوط الشرقي .

وتلقى الوزير خلال زيارته لسد فم لكليته المصدر الرئيسي لتزويد مدن و قرى مثلث الأمل (مثلث الفقر)، شروحا حول المرحلة الأولى من المشروع، و التي تسلمتها الشركة الوطنية للماء، والمتعلقة بالمحور رقم واحد، كما تعرف على القدرة الإنتاجية لهذه المنشئات و الطرق المتبعة في إستغلالها .

ويهدف مشروع آفطوط الشرقي الى تعميم خدمات المياه على سكان “مثل الأمل” بولايات العصابه وكوركول و والبراكنه.

وتبلغ كلفته الإجمالية لمشروع آفطوط الشرقي 100 مليون دولارأمريكي، بتمويل من الدولة الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والوكالة الفرنسية للتنمية.

ويبلغ طول شبكة المشروع 700 كلم وسيمكن من معالجة 5000 متر مكعب يوميا من مياه سد فم لكليته، وسيوفر المشروع مياه الشرب ل 180 ألف نسمة موزعة على 500 قرية بمنطقة مثلث الأمل .