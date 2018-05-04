موريتانيا.. انتهاء المفاوضات بين “سنيم” والعمال وسط ارتياح كبير

انتهت المفاوضات بين مناديب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” ، اليوم الجمعة ، دون التوصل لاتفاق بين الأطراف ، بشأن زيادة الغلاف المالي السنوي المخصص للعمال ، لكن الاتفاق تم على بعض الأمور الثانية التى تهم العمال.

وقال المندوب النقابي حمادة ولد بلال إن المفاوضات انتهت ، وسط ارتياح عمالي ، لتعاطي الشركة مع المناديب، حيث جرت فى جو من المسؤولية و النضج ، مشيرا إلى أن مدير المصادر البشرية فى الشركة قدم لهم مقترحا بخصوص الغلاف المالي.

ونقل عن مدير المصادر البشرية قوله إن ظروف الشركة الحالية لاتسمح لها بزيادة المبلغ لأنها “لم تربح ولم تخسر” ، شاكرا المناديب على الجو المسؤول الذى دارت فيه المفاوضات ، وعلى تعاطيهم الإيجابي والمسؤولية والنضج طيلة جلسات الحوار .

وقدم مدير المصادر البشرية مقترحا للعمال بخصوص الغلاف المالي ، الذى يخصص للجانب الاجتماعي والثقافي ، وطالبهم بإبقاء جزء منه للتوزيع بين العمال ، مؤكدا أنه فى حالة اتفاقهم على الأمر فان الشركة ستنفذه مباشرة.

وأكد المدير للعمال أن الشركة ستعجل هذا الأسبوع المبلغ الذى تصرفه عادة للعمال قبل شهر رمضان ويصل ل 50000 أوقية قديمة ، كما تعهد لهم بتقديم سلوفات ماقبل التقاعد ، وتعويضات إعادة المنازل .

وقال المندوب العمالي إنهم يتفهمون الظرفية التى توجد فيها الشركة ويعلمون حجم المسؤولية الذى يترتب عليهم ، مؤكدا أن المفاوضات عادة تمر بمراحل والمهم أن تطغى المسؤولية على الجو العام، وفق تعبيره.

وقدم المناديب اقتراحا بالأمس للشركة يطالبون بتولي الشركة حصة العامل فى شهر رمضان من المواد الغذائية ودعمها بنسبة 100% ، وتقديم السلوفات الشهرية لكل عامل بغض النظر عن ديون الشركة عليه .