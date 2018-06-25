موريتانيا.. انطلاق الاجتماعات المحضرة للقمة الأفريقية

بدأت اليوم الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط أشغال الدورة الـ 36 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي المحضر لقمة الاتحاد الأفريقي الـ31 المقررة في نواكشوط.

ويناقش المشاركون في الاجتماع الذي يدوم يومين، مجموعة من المواضيع من بينها تقارير عن أنشطة لجنة الممثلين الدائمين، وتنفيذ الإعلان الرسمي للمساواة بين الجنسين في أفريقيا 2017، والوضع الإنساني في أفريقيا، بالإضافة إلى تقرير عن الوضع في فلسطين والشرق الأوسط والآثار الهيكلية والمالية لوكالة الفضاء الأفريقية.

وقال الأمين العام لوزارة الخارجية الموريتانية، أحمد محمود ولد اسويد أحمد، “إن المواضيع المدرجة على جدول أعمال دورة الممثلين الدائمين الـ 36 ، متنوعة وهامة وتتناول مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل القارة مما يعكس بجلاء مدى الحاجة إلى تحقيق آمال وتطلعات شعوبها”.

من جانبها توكو موندا تاتا تورا، سفيرة روندا لدى الاتحاد الافريقي، رئيسة الدورة الـ 36 للجنة الممثلين الدائمين، أشادت بتخصيص قمة نواكشوط لمكافحة الفساد، “الذي تشكل مكافحته مسارا مستداما عبر تنفيذ خارطة طريق متشاور بشأنها للقضاء على الظاهرة في مختلف مستوياتها في أفريقيا”، منبهة إلى أن الفساد يشكل أكبر تحد يواجه التنمية البشرية.