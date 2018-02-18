موريتانيا.. انطلاق المرحلة الأولى من رالي العلوم

انطلقت اليوم الأحد على عموم التراب الموريتاني، المرحلة الأولى من رالي العلوم لسنة 2018 ، لنيل جائزة الرئيس في المواد العلمية.

يشارك في هذه المسابقة مايقارب 2500 من تلامذ ة الفصول الدراسية للثوالث والخوامس والسوادس من التعليم الثانوي.

وتنظم وزارة التهذيب هذه المسابقات في عواصم الولايات في مواد الرياضيات والعلوم والكيمياء والفيزياء لصالح تلامذة مؤسسات التعليم الثانوي.

وحسب مانقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) عن الأمينة العامة لوزارة التهذيب امعيزيزة بنت محفوظ ولدكربالي فإن “هذه المسابقة تكتسي أهمية كبيرة لكون الفائزين فيها سيحصلون على جوائزقيمة ، و لمساهمتها في التحسين من مستويات التلاميذ في المواد العلمية، وتعودهم على التعامل مع الأسئلة الخاصة بالامتحانات الوطنية، كما أنها ستمكنهم من تقييم أدائهم، وبالتالي يعملون على سد النواقص الملاحظة للرفع من مستوياتهم”.

جاءت تصريحات المسؤولة الموريتانية على هامش جولة قامت بها في بعض المؤسسات التعليمة بنواكشوط، للاطلاع على ىسير الامتحان في ساعاته الاولى، والتعرف على العقبات التي قد تعترض سير المسابقة للتغلب عليها.

وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت شهر مارس الماضي على إنشاء جائزة تسمى “جائزة رئيس الجمهورية للعلوم”، وأطلقت وزارة التهذيب الموريتانية، بعد ذلك مسابقات الاولومبياد في المواد العلمية لسنة 2017 بمشاركة 6390 متسابقا.