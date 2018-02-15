موريتانيا: انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان بيت الشعر

أطلق بيت الشعر بنواكشوط اليوم الخميس النسخة الثالثة من “مهرجان بيت الشعر” بمشاركة وفد ثقافي إماراتي، وعدد من الشعراء والباحثين المهتمين بالشعر في موريتانيا.

وقال مدير بيت الشعر بنواكشوط عبد الله السيد إن النسخة الثالثة من مهرجان بيت الشعر التي تدوم ثلاثة أيام تنطلق مع “نضج التجربة، والتوسع في الفعاليات، واستقطاب المزيد من الجمهور النوعي، الذي بات يدرك أهمية الثقافة، والشعر خصوصا”.

وأضاف ولد السيد أن بيت الشعر تأسس في فترة متميزة من تاريخ موريتانيا، وصل فيها ولد عبد العزيز إلى قيادة البلد، “الأمر الذي جعل السلطات الموريتانية تدرك أهمية هذه المبادرة بسرعة، فتوجه إلى احتضانها وتحيطها بكل التشجيع المعنوي الذي جسده اللقاء الذي خص به فخامة رئيس الجمهورية سعادة رئيس دائرة الثقافة السنة الماضية”.

وأعلن رئيس بيت الشعر بنواكشوط استعداد بيت الشعر وترحيبه بكل المقترحات الخلاقة التي يتقدم بها الشعراء، للرفع من قيمة الشعر والأدب في موريتانيا.